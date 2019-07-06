عميد بلدية البيضاء يطالب بعثة الأمم المتحدة بتوزيع عادل للثروات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 12:50 صباحا
عميد بلدية البيضاء مع نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز, 5 يوليو 2019

طالب عميد بلدية البيضاء وأعضاء المجلس البلدي، بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لإيجاد حلول متكاملة للأزمة الليبية، وفي القلب منها الأزمة الاقتصادية، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية والإسراع في تخصيص الموارد اللازمة للبلديات لتتمكن من القيام بواجباتها الخدمية.

جاء ذلك خلال لقاء عميد بلدية البيضاء مع نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، أمس.

وشددت ويليامز، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة اليوم، على التزام البعثة بدعم كافة الليبيين عبر الجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسات الوطنية رغم التعقيدات التي فرضتها المستجدات الراهنة، علاوة على الدعم التنموي والإغاثي.

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