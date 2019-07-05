وليامز تصل البيضاء والمجلس التسييري يؤكد على حاجة ليبيا لـ«حوار سلمي دائم» لحل الأزمة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 05 يوليو 2019, 08:36 مساء
نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز. (بوابة الوسط)

وصلت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إلى مدينة البيضاء في الجبل الأخضر شرق البلاد وعقدت اجتماعا مع المجلس التسييري للبلدية.

وقال عضو المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية البيضاء عبدالهادي ونيس لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع حضره رئيس المجلس التسييري علي عبدالعالي، وعضوي المجلس سعد الحمري وعبدالله أمطول.

وأوضح ونيس أن مسؤولي المجلس التسييري الحاضرين للاجتماع ناقشوا مع وفد البعثة الأممية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعياتها على مستقبل ليبيا، وشددوا على ضرورة أن يكون هناك «حوار سلمي دائم لحل الأزمة».

وأضاف ونيس أن المجلس التسييري لبلدية البيضاء أكد في ختام اجتماعه لنائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز «على دعمهم للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحربه ضد الجماعات المتطرفة في البلاد»، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره مسؤولين من الأقسام الأمنية والسياسية وحقوق الإنسان والاقتصاد والإعلام بالبعثة الأممية.

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وقبل وصولها إلى مدينة البيضاء زار وفد البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز بلدية شحات وعقد اجتماعا مع رئيس المجلس التسييري للبلدية حسين بودرويشة، وعدد من أعضاء المجلس، وأعيان بلدية شحات وممثلين عن اتحاد بلديات التراث العالمي.

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