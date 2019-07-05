وليامز تزور شحات وتجتمع بالمجلس التسييري وأعيان البلدية

زيارة وليامز إلى بلدية شحات، الجمعة 5 يوليو 2019. (بوابة الوسط)

زارت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، بلدية شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد والتقت عددًا من المسؤولين المحليين في البلدية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية شحات في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن وليامز اجتمع برئيس المجلس التسييري حسين بودرويشة، وعدد من أعضاء المجلس، وأعيان بلدية شحات وممثلين عن اتحاد بلديات التراث العالمي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن نائبة رئيس البعثة الأممية بحثت مع المسؤولين المحليين وأعيان شحات الشأن الليبي العام والوضع الاقتصادي المتردئ للمواطن اللييي كما تطرقت أيضًا إلى مناقشة الوضع الثقافي وسبل حماية المواقع الأثرية من النهب والاعتداءات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المسؤولين المحليين وأعيان البلدية أكدوا خلال اللقاء «دعمهم للجيش الليبي وحربه ضد الجماعات المتطرفة إلى جانب ضرورة توحيد المؤسسات في البلاد ووضع دستور يتفق عليه معظم الليبيين».

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ووصلت وليامز أمس الخميس إلى بنغازي لممارسة عملها من مكتب البعثة في المدينة في إطار حرص البعثة على التواجد في المنطقة الشرقية بناء على ما أكد عليه رئيسها غسان سلامة خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعين.

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وفور وصولها إلى بنغازي عقدت وليامز اجتماعًا مع عدد من الناشطين السياسيين بمكتب البعثة في المدينة. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز استمعت من الناشطين السياسيين «لرؤاهم حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين. وأكدت أن البعثة تبذل جهودًا حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي».