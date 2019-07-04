الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 11:01 صباحا
مدينة غدامس القديمة، (الإنترنت: أرشيفية)

وافقت لجنة التراث العالمي، اليوم الخميس، على مقترح تونسي، بالاتفاق مع الوفد الليبي؛ بشأن إعادة مدينة غدامس القديمة إلى لائحة التراث العالمي، بحسب وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إشادة اللجنة، خلال اجتماعها الـ43 في أذربيجان، بالمجهودات الليبية لإزالة المواقع الليبية الأثرية الخمسة من قائمة الخطر، ومنها غدامس.

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وأكدت الوزارة أن المقترح يتمثل في اتخاذ إجراءات تصحيحية في غدامس لرفع مستوى الحفظ والصون، بما يؤهل المدينة للخروج من قائمة الخطر، بالتعاون مع اللجنة.

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