الكهرباء: عودة التيار لأغلب مناطق غدامس بعد إجراء الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 05:27 مساء
عمليات صيانة تابعة للشركة العامة للكهرباء, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إجراء أعمال الصيانة وتغذية أغلب الأحياء السكنية في مدينة غدامس، بعد إعطاب كوابل 11 كيلو فولت التي تغذي المدينة ليلة الجمعة الماضية، نتيجة مشاكل فنية أثناء عودة التيار الكهربائي بعد فترة طرح الأحمال، لافتة إلى تغذية أغلب الأحياء السكنية في مدينة غدامس بعد عودة التيار . 

وطالبت الشركة في بيان المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، وذلك تفادياً لتزامن وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطاب قد تصيب مكونات الشبكة من محولات وكوابل والذي يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع .

هزة كهربائية تدمر خطوط نقل الطاقة في غدامس

وكان المجلس البلدي غدامس، قال إن شبكة الكهرباء بالبلدية تعرضت الخميس الماضي، لهزة كهربائية أدت لتدمير كبير في خطوط نقل الطاقة المدفونة، لافتا إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب هذه الكارثة.

وأوضح المجلس البلدي غدامس في بيان اليوم، أن هذه الخطوط من الناحية العلمية والعملية، مستهلكة ويستوجب استبدالها، وإلا ستكون الشبكة عرضة لمثل هذه الهزات مرات عديدة.

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