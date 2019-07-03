السوق الرسمية: صعود الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 03:32 مساء

واصلت العملة الأميركية ارتفاعها أمام العملة الليبية، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر الدولار 1.395 دينار، مقابل 1.3942 دينار أمس الثلاثاء.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7542 دينار اليوم، مقابل 1.7627 دينار أمس، وكذلك اليورو انخفض إلى 1.5741 دينار، مقابل 1.5745 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

إقرأ ايضا: استقرار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بـ«الموازية»

بينما زاد سعر صرف الين الياباني إلى 1.3 دينار، مقابل 1.29 دينار، في المقابل شهد اليوان الصيني تراجعًا إلى 0.2025 دينار، مقابل 0.2033 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.372 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 0.3718 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3798 دينار، مقابل 0.3796 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
«فرانس برس»: هذه أهداف حفتر من التصعيد تجاه تركيا
ليبيا
حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف والصين تطالب بملاحقات جنائية بعد اقتحام البرلمان
دولى
كاركاتير خيري - صفقة القرن!
كاريكاتير
الصراع في ليبيا يمتد إلى المياه.. ويهدد 4 ملايين بـ«العطش»
ليبيا
في مؤتمر تأسيس الهيئة البرقاوية.. الكزة يدعو إلى مصالحة وتوزيع عادل للثروة
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان
ثقافة وفن
إيفانكا ترامب عرضة للسخرية عبر وسائل التواصل بسبب حضورها الدائم إلى جانب الرئيس
دولى
ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تساقط شعرك يخفي مشكلات صحية خطيرة