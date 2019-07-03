السوق الرسمية: صعود الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

واصلت العملة الأميركية ارتفاعها أمام العملة الليبية، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر الدولار 1.395 دينار، مقابل 1.3942 دينار أمس الثلاثاء.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7542 دينار اليوم، مقابل 1.7627 دينار أمس، وكذلك اليورو انخفض إلى 1.5741 دينار، مقابل 1.5745 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

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بينما زاد سعر صرف الين الياباني إلى 1.3 دينار، مقابل 1.29 دينار، في المقابل شهد اليوان الصيني تراجعًا إلى 0.2025 دينار، مقابل 0.2033 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.372 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 0.3718 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3798 دينار، مقابل 0.3796 دينار.