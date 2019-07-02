اعتداء جديد يقطع المياه عن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 04:13 مساء
تسرب المياه في إحدي غرف منظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهر الصناعي)

أعلنت منظومة الحساونة - سهل الجفارة بالنهر الصناعي الثلاثاء انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وكل المدن التي مصدر مياهها عبر المسار الأوسط للمنظومة بسبب اعتداء على غرفة رقم (455).

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حدوث تسريب كبير للمياه بالغرفة الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة . ونوهت العمل زيادة معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى.

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وتحتاج عودة المياه من يوم إلى يومين على أقل تقدير لكثرة التوصيلات غير القانونية لغرض الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه، وفق المصدر. وتعرضت 101 بئر من بين 479 بئرًا في شبكة الأنابيب الغربية لاعتداءات منذ العام 2011، وفق مصادر بجهاز النهر الصناعي.

تسرب المياه في إحدي غرف منظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهر الصناعي)
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