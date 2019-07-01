السراج يبحث مع سالفيني تطورات حرب طرابلس وملفات الهجرة والطاقة والاقتصاد

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الإثنين 01 يوليو 2019, 06:07 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع ماتيو سالفيني بحضور السفير الإيطالي (أرشيفية : الإنترنت)


اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الإثنين، في ميلانو مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وبحث الجانبان عدة ملفات منها حرب طرابلس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، كما تم التباحث حول مواضيع الهجرة والطاقة والاقتصاد.

ووصفت مصادر إيطالية مقربة من سالفيني، في تصريحات لوكالة «أنسا» الإيطالية، اللقاء بأنه كان مثمرًا، مضيفة أنه تم التطرق لآخر تطورات الوضع في ليبيا، بينما طلب السراج من إيطاليا تدخلًا حازمًا للتهدئة. 

وأعرب السراج حسب المصادر، عن امتنانه للدور الإيطالي كمحاور جاد، مضيفة أن السراج انتقد استراتيجيات الدول الأخرى في الحوار حول الأزمة وفي مقدمتها فرنسا.

وأعلن المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، لا تزال معاركها مستمرة إلى اليوم بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

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