تعليمات لمديري الدائرة الأمنية الرابعة ضد الشركات والأشخاص الأتراك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 03:50 مساء
سيارات شرطة في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

أصدر مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي تعليماته إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية باتخاذ إجراءات ضد الشركات والمحلات التركية.

وطالبت مدير الأمن في منشور رسمي مديري الأمن بالدائرة الأمنية الرابعة، بحصر الشركات التركية الواقعة في دائرة اختصاصهم وقفلها، وقفل المحلات والورش والمطاعم التي يعمل بها أفراد من الجنسية التركية.

وخاطب الكتاب مديري الأمن في تازربو وجالو وأوجلة أجخرة ورأس لانوف والهلال النفطي، كما طالب مدير أمن أجدابيا بضبط الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية وإزالة أية لافتات تحمل شعارات تركية.

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وأمس السبت، أعلنت القيادة العامة أنها «تعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة ردًا على هذا العدوان».

إلى ذلك أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، أمس، إيقاف كافة الرحلات القاصدة اسطنبول، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (اسطنبول – بنغازي) للمواطنين المتواجدين هناك.

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