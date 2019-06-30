مديرية أمن أجدابيا تضبط شخصين يحملان الجنسية التركية

مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي. (بوابة الوسط)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الأحد، ضبط شخصين يحملان الجنسية التركية.

وطالبت مديرية أمن أجدابيا من المواطنين، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتبليغ على أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في مدينة أجدابيا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة أنها «تعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة ردًا على هذا العدوان».

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وأصدر مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بإفقال المحال التجارية التي يديرها أصحاب الجنسية التركية وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص .

وقالت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إن «ذلك جاء تنفيذًا للأوامر الصادرة عن القيادة العامة، ردًا على ما تقوم به الحكومة التركية بدعم الميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا».

شخصان يحملان الجنسية التركية بعد القبض عليهما في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)