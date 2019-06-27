مراقب اقتصاد البريقة يجتمع بأصحاب المخابز والصيدليات والمختبرات بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 12:12 صباحا
اجتماع موسع، يضم مراقب اقتصاد البريقة أحمد المقريف يضم أصحاب المخابز والصيدليات والمختبرات, 26 يونيو 2019

عقد الأربعاء اجتماع موسع، ضم مراقب اقتصاد البريقة أحمد المقريف ورئيس شؤون مراكز الحرس البلدي البريقة العقيد سلطان مصباح، بحضور أصحاب المخابز العاملة ببلدية البريقة وأصحاب الصيدليات والمختبرات.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لمراقبة الاقتصاد البيضاء، ناقش الاجتماع بعض الأمور التي تخص عمل المخابز، من حيث مواعيد فتح أبوابها ووزن الرغيف وجودة الخبز والنظافة العامة للمخبز، والشهادات الصحية للعاملين بالمخبز.

كما نوقش أيضا خلال الاجتماع بعض الأمور التي تخص الصيدليات، من حيث تجديد الرخص التجارية وإذن المزاولة وفتح بعض الصيدليات والمختبرات يوم الجمعة.

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