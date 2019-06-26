مديرية أمن طبرق تحتجز أكثر من 75 سيارة مخالفة خلال الأسبوع الجاري

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 26 يونيو 2019, 09:53 مساء
حملة مرورية في طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، نقيب صفي الدين خطاب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، حجز أكثر من 75 سيارة مخالفة خلال الأسبوع الجاري «بسبب عدم وجود أوراق خاصة بهذه السيارات» لدى ملاكها.

وقال خطاب «نبهنا قبل فترة عبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة إنهاء إجراءات المركبات الآلية والتأمين عليها ووضع اللوحات المعدنية وتسجيل السيارات وذلك من أجل تنظيم عمل المركبات الآلية داخل بلدية طبرق».

وأضاف مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق أن الأجهزة الأمنية المختصة قام خلال الحملات المرورية «بإزالة كافة الزجاج المعتم من سيارات المواطنين وقمنا بتنبيه محال بيع الكماليات بعدم بيع الزجاج المعتم وإلا سنضطر لمعاقبتهم وإغلاق محالهم».

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