جامعة الزنتان تبحث في مركز ضمان الجودة إجراءات الحصول على الاعتماد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 08:23 مساء
مدير المركز الوطني لضمان الجودة محمد العتوق، مع وكيل الشؤون العلمية لجامعة الزنتان، احنين معاوية, 26 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

بحث مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد العتوق، صباح اليوم الأربعاء، مع وكيل الشؤون العلمية لجامعة الزنتان، احنين معاوية، إجراءات الاعتماد وكيفية إعداد الدراسة الذاتية للكليات والجامعة للحصول على الاعتماد من خلال اجتماعات ثنائية مع إدارة الجامعة والمهتمين بأمر الجودة فيها، كما منح دليل الإجراءات ومعايير الجودة لـ«معاوية».

وأوضح بيان لوزارة التعليم، اليوم، أن اللقاء جاء بناءً على دعوة عمل رسمية من مدير عام المركز للجامعات والمؤسسات التعليمية، للتعريف بأهمية الجودة للمؤسسات التعليمية.

فيما أشاد معاوية باهتمام المركز بتشجيع الجامعات وكلياتها للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، لافتًا إلى رغبة الجامعة في الحصول على اعتماد الجودة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها أو المؤسسات التعليمية الأخرى التي تقع بالقرب منها.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية ودورية بين مركز الجودة وجامعة الزنتان حتى تحصل الأخيرة على الاعتماد.

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