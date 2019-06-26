الأرصاد تحذر من نزول البحر في سواحل هذه المدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:23 صباحا

حذرت نشرة الصيد البحري، اليوم الأربعاء، من الخروج إلى ساحل الزويتينة وشحات ودرنة وطبرق؛ لاضطراب الأمواج، داعية إلى عدم نزول البحر هناك.

وأظهرت نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البحر مهيأ للاصطياف في باقي مناطق الساحل، مع أخذ الحيطة والحذر، وفيما يصل ارتفاع الأمواج على الساحل الشرقي إلى مترين، ولا تتجاوز المتر على الساحل الغربي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب .
- الرياح شمالية شرقية تتحول غدًا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، فيما تتراوح سرعتها بين 10 - 30 كم / ساعة.
- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج بين نصف متر ومتر.
- لا تتجاوز درجة حرارة سطح البحر الـ 24 درجة مئوية، والبحر مهيأ للاصطياف مع أخذ الحيطة والحذر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية بوجه عام، وتصبح شمالية غدًا الخميس على ساحل بنغازي، وغربية على شحات، وتتراوح سرعتها بين 10 - 40 كم / ساعة، وتصل إلى 50 كم / ساعة على ساحلي الزويتينة ودرنة.
- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يصل إلى مترين، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 - 25 درجة مئوية.
- البحر مهيأ للاصطياف مع أخذ الحيطة والحذر على ساحل رأس لانوف وبنغازي.
- ننصح بعدم نزول البحر في ساحل الزويتينة وشحات ودرنة وطبرق؛ لاضطراب الأمواج.

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