الأرصاد تحذر من نزول البحر في سواحل هذه المدن

حذرت نشرة الصيد البحري، اليوم الأربعاء، من الخروج إلى ساحل الزويتينة وشحات ودرنة وطبرق؛ لاضطراب الأمواج، داعية إلى عدم نزول البحر هناك.

وأظهرت نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البحر مهيأ للاصطياف في باقي مناطق الساحل، مع أخذ الحيطة والحذر، وفيما يصل ارتفاع الأمواج على الساحل الشرقي إلى مترين، ولا تتجاوز المتر على الساحل الغربي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب .

- الرياح شمالية شرقية تتحول غدًا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، فيما تتراوح سرعتها بين 10 - 30 كم / ساعة.

- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج بين نصف متر ومتر.

- لا تتجاوز درجة حرارة سطح البحر الـ 24 درجة مئوية، والبحر مهيأ للاصطياف مع أخذ الحيطة والحذر.