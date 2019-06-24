ضبط سيدة بحوزتها 15 قطعة حشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 09:54 صباحا
مخدر الحشيس، (الإنترنت: تعبيرية)

ضبط جهاز التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي سيدة بحوزتها 15 قطعة حشيش، قادمة من مدينة طبرق إلى بنغازي في سيارة تاكسي رفقة ابنها.

واعترفت السيدة، وفق بيان للمديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين بأنها جلبت المخدر من طبرق، وأنها تتعاطاه هي وابنها وزوجها.

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وكشفت اعترافات المتهمة - التي أدلت بها أمس الأحد - أن زوجها حرضها على شرائه. وأعد الجهاز كمينًا لضبط الزوج، وبالفعل ألقي القبض عليه، واعترف بما نسب إليه.

وأفادت التحقيقات بأن السيدة مطلوبة لأجهزة الأمن في طبرق وإجدابيا وبنغازي، كما أنها مطلوبة على ذمة عدة قضايا اتجار بالمخدرات.
 

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