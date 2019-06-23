كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 11:07 صباحا

أعلنت مديرية أمن بنغازي  ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مبلغًا يقدر بمليون و23 ألف دينار من حساب أحد المواطنين بمصرف التجارة والتنمية، فيما وصفتها بأنها «واحدة من ضمن أقوى الضربات الأمنية التي يوجهها قسم البحث الجنائي ضد جرائم السرقة والنصب والاحتيال الإلكتروني».

وأشارت المديرية، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تلقي شكوى من المصرف بسرقة المبلغ عن طريق اختراق حساب المواطن وتفعيل خدمة الوثبة.

وكشفت التحريات عن توزيع المبلغ المسروق على ثلاثة حسابات مصرفية أحدها يخص شخصًا يدعى (ي أ ع ع)، وقيمة المبلغ المسروق الذي ضبط بحسابه هو 880 ألف دينار، وآخر يخص شركة وقيمة المبلغ الذي حوّل إليه 140 ألف دينار ليبي، وثالث لشخص يدعى (ج ي ز) وقيمة المبلغ 3500 دينار، حسب المديرية.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 11 كيلو حشيش في بوهديمة

وقادت جهود البحث والتحري إلى التعرف على المدعو الأول وهو تاجر عملة مقيم في مدينة سرت، حيث تم التنسيق مع البحث الجنائي سرت والانتقال إلى الحدود الإدارية لمدينة سرت وضبطه بالتعاون مع البحث الجنائي سرت.

وبعد الانتقال بالمتهم إلى مدينة بنغازي وبالاستدلال معه تبين أن موظفة تعمل بمصرف التجارة التنمية فرع سرت اخترقت حساب المواطن، وأن زوجها وزع المبالغ.

وجرى ضبط باقي المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة، ومخاطبة المصرف بتجميد حسابات المشكو فيهم لحين استكمال التحقيق.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019