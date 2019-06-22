المجلس البلدي بطرابلس يحمل بعض الجهات المسؤولية عن انهيار عقار في محلة الخير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 12:58 صباحا
فرق الانقاذ أثناء انتشال جثمان أحد الأطفال من تحت الانقاض. (هيئة السلامة الوطنية)

حمل المجلس البلدي بطرابلس المركز، المسؤولية القانونية للجهات العامة المالكة للعقارات المتهالكة في المدينة، بعد سقوط جزئي بإحدى العمارات بمحلة الخير أمس الجمعة، مما أسفر عن مصرع طفلين، وجرح والدهما.

وشددت البلدية في بيان، أن الجهات المسؤولة تتمثل في مصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة، والجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الإسكان والمرافق والأجهزة ذات العلاقة.

انتشال جثماني طفلين من تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لعمارة وسط طرابلس

وطالبت البلدية هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول السريعة والعملية حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

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