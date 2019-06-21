انتشال جثماني طفلين من تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لعمارة وسط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 05:58 مساء
فرق الانقاذ أثناء انتشال جثمان أحد الأطفال من تحت الانقاض. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم الجمعة، أن عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التابعين لها تمكنوا من انتشال جثتين لطفلين لقيا مصرعهما جراء انهيار جزئي تعرضت له إحدى العمارات في شارع شوقي وسط العاصمة.

وقالت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عمارة بشارع شوقي وسط المدينة تعرضت لانهيار جزئي حيث «سقطت بها غرفتين» من إحدى الشقق السكنية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ هرعت فورًا إلى عين المكان.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ تمكنت من «انتشال جثتين لطفلين تترواح أعمارهم مابين 10 و15 سنة من تحت الأنقاض بالعمارة التي سقطت بها غرفتين بشقة بشارع شوقي وسط البلاد».

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