اعتماد محضر الاجتماع النهائي لاتفاقية تبادل المحكومين بين ليبيا وإيطاليا

رئيسا فريقي المفاوضين عن الجانب الليبي والإيطالي يتصافحان عقب اعتماد محضر الاجتماع النهائي لاتفاقية تبادل المحكومين. (وزارة العدل)

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الفنية مع الجانب الإيطالي بشأن اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين «كللت بالنجاح، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع النهائي بين وزارتي العدل الليبية والإيطالية» التي جرت في روما بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جولة المفاوضات الفنية جرت اليوم في روما «بين الطرف الليبي الذي تمثل في وفد حكومي برئاسة وزارة العدل، والطرف الإيطالي برئاسة مدير مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للعدل الجنائي بوزارة العدل الإيطالية، ستيفنو اوبيليو».

وأوضحت الوزارة أن «الغرض من هذه المفاوضات كان التباحث والاتفاق بشأن الصياغة النهائية لنص مشروع اتفاقية لنقل محكومين بعقوبات سالبة للحرية يتم بموجبها تنظيم تبادل المحكومين بين الدولتين الليبية والإيطالية، وقد كللت هذه المفاوضات بالنجاح، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع النهائي بين» الجانبين.

ونوهت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني إلى أنه «سيتم التخاطب عن طريق وزارة الخارجية الليبية والسفارة الليبية بروما في الفترة القريبة القادمة بشأن تحديد مكان وزمن لإتمام مراسم التوقيع على الاتفاقية في صورتها النهائية في أقرب الآجال»، مبينة أن برنامج المفاوضات تضمن «تنظيم زيارة مرتقبة للوفد الليبي إلى أحد السجون خارج العاصمة الإيطالية».