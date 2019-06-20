برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقع اتفاقية لصيانة خمس مدارس في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 20 يونيو 2019, 04:59 مساء
عميد بني وليد وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان على الاتفاقية. (الإنترنت)

وقَّع عميد المجلس البلدي في بني وليد، سالم انوير، اليوم الخميس اتفاقية مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يتولى بموجبها الأخير صيانة خمس مدارس في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن المدارس المستهدفة بالصيانة هي: مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة الساعدي الطبولي، مدرسة القدس، مدرسة السلام، مدرسة الأمل.

وأكد الساعدي أن أعمال الصيانة سيجري تنفيذها فور انتهاء الطلاب الدارسين في هذه المدارس من أداء امتحانات نهاية العام مباشرة حفاظًا على سير وانتظام العملية التعليمية.

يشار إلى أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي دشنته حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منتصف العام 2016 هو الذي يتولى تمويل ودعم أنشطة وأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية لإعادة تهيئة البنية التحتية في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحتجون في «هونغ كونغ» يهددون بتظاهرات جديدة
دولى
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
تخطت كلوزة.. مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة