برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقع اتفاقية لصيانة خمس مدارس في بني وليد

عميد بني وليد وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان على الاتفاقية. (الإنترنت)

وقَّع عميد المجلس البلدي في بني وليد، سالم انوير، اليوم الخميس اتفاقية مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يتولى بموجبها الأخير صيانة خمس مدارس في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن المدارس المستهدفة بالصيانة هي: مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة الساعدي الطبولي، مدرسة القدس، مدرسة السلام، مدرسة الأمل.

وأكد الساعدي أن أعمال الصيانة سيجري تنفيذها فور انتهاء الطلاب الدارسين في هذه المدارس من أداء امتحانات نهاية العام مباشرة حفاظًا على سير وانتظام العملية التعليمية.

يشار إلى أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي دشنته حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منتصف العام 2016 هو الذي يتولى تمويل ودعم أنشطة وأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية لإعادة تهيئة البنية التحتية في ليبيا.