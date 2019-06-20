أسعار العملات الرئيسية في السوق الموازية

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ارتفاعًا مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس.

وصعد الدولار الأميركي على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.40 دينار مقارنة بـ4.39 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، بفارق 4 قروش، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.49 دينار مقابل 5.45 دينار أمس بفارق 4 قروش.

وارتفعت الليرة التركية إلى 0.77 دينار مقارنة بـ0.75 دينار أمس، كذلك صعد الدينار التونسي إلى 1.47 دينار ليبي مقابل 1.45 دينار ليبي أمس، بفارق قرشين لكل من العملتين.