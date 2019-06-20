أسعار العملات الرئيسية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 03:50 مساء

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ارتفاعًا مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس.

وصعد الدولار الأميركي على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.40 دينار مقارنة بـ4.39 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، بفارق 4 قروش، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.49 دينار مقابل 5.45 دينار أمس بفارق 4 قروش.

وارتفعت الليرة التركية إلى 0.77 دينار مقارنة بـ0.75 دينار أمس، كذلك صعد الدينار التونسي إلى 1.47 دينار ليبي مقابل 1.45 دينار ليبي أمس، بفارق قرشين لكل من العملتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحتجون في «هونغ كونغ» يهددون بتظاهرات جديدة
دولى
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
تخطت كلوزة.. مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة