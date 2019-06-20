بلدية سرت تبحث تغذية المحطة البخارية غرب المدينة بخط الغاز

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 20 يونيو 2019, 01:25 صباحا
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعدانى، الأربعاء، مع رئيس فرع مصلحة التخطيط بمنطقة سرت الدكتور أمحمد لبز، عددا من الموضوعات تتعلق بملف مصلحة التخطيط،

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللقاء حضره عضو المجلس البلدي لبلدية سرت غيت عبدالله وتمحور حول موضوع تغذية المحطة البخارية غرب المدينة بخط الغاز.

وأوضح أن اللقاء بحث مناقشة الإشكاليات التي تواجهها مصلحة التخطيط العمراني - فرع خليج سرت، من نقص في الإمكانيات بالفرع والصعوبات التي تواجهها المصلحة، وأهمها عدم تفعيل مشروع الجيل الثالث للمخططات، والتأكيد على أن مخطط سرت المعتمد موجود وأن كل هذه الاعتداءات على المخطط هي أفعال شخصية من قبل المواطنين.

ونبه رئيس فرع التخطيط العمراني - خليج سرت المواطنين المقبلين على شراء أي قطعة أرض أو مسكن بالتأكد من أنها معتمدة وضمن المخطط ومصنفة سكنيا.

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