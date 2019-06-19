عضوان في «بلدي وادي عتبة» يؤديان القسم في وزارة الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 01:16 مساء
عضو المجلس البلدي وادي عتبة، عبدالله المهدي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وزهو الدرازي عن المرأة، بعد أداء القسم، 19 يونيو 2019 (وزارة الحكم المحلي)

أدى عضوان بالمجلس البلدي وادي عتبة، القسم القانونية داخل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العضوان هما «عبدالله المهدي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وزهو الدرازي عن المرأة»، وقد شهد الفعالية وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أعلنت الثلاثاء الماضي، إعادة فتح باب تسجيل الناخبين في 17 بلدية استعدادا لإجراء انتخابات مجالسها، وهي: «مصراتة، صبراتة، صرمان، الخمس، مسلاتة، الجفرة، الأصابعة، الزاوية الجنوب، الحرابة، ككلة، كاباو، ترهونة، الكفرة، إجخرة، ظاهر الجبل، غات، وجادو».

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