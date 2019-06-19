«الرئاسي» يمدد فترة استيراد السلع غير المحظورة

قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون قيد تحويل العملة، من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، وفق صفحة وزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهذه هي المرة الثالثة التي تشهد تأجيل قرار مصلحة الجمارك الصادر في نوفمبر الماضي بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وكان مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في مصلحة الجمارك عميد امحمد كاشديه، وجه كتاباً إلى مديري المديريات الجمركية ، بتأجيل العمل على ما سبق حتى تاريخ الأول من يونيو الحالي.



قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تمديد فترة استيراد السلع والبضائع غير المحظورة، 19 يونيو 2019، (فيسبوك)