وزير الحكم المحلي يبحث مع 6 عمداء دعوة جميع البلديات لاجتماع يناقش الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 09:07 مساء
وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر، مع عمداء المجالس البلدية في مصراتة وتاجوراء ومسلاتة والزاوية والزنتان وبني وليد، 16 يونيو 2019 (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر، مع عمداء المجالس البلدية في كل من مصراتة وتاجوراء ومسلاتة والزاوية والزنتان وبني وليد، الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد وما تعانيه هذه البلديات وغيرها.

ووفق بيان للوزارة اليوم، تم خلال اللقاء «طرح مقترح لاجتماع عام لكل البلديات لمناقشة الأزمة التي تمر بها ليبيا لما لأهمية دور البلديات في هذه الاوضاع ومناقشة العديد من المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلديات من خدمات للمواطنين».

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وتشهد حدود طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، تتضمن عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة.

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