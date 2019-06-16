الطاهر يطلب تعزيز برامج مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لإغاثة النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 02:35 مساء
لقاء وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، مع نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، كاسبر إنقبورغ، 16 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، مع نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، كاسبر إنقبورغ، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لتعزيز برامج المكتب لإغاثة الأسر النازحة، وتوفير الإمكانات الضرورية لإيوائها، ووضع منهجية محددة لمتابعتها.

وأكد الطرفان، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضرورة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالبلديات المتضررة؛ من أجل إنجاح برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية، وتفادي ازدواجية أعمال الإغاثة الإنسانية، والتشديد على أهمية ضمان حماية العاملين بالإغاثة.

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وأعلنت الأمم المتحد، خلال الشهر الماضي، ارتفاع أعداد النازحين في العاصمة الليبية طرابلس إلى 67 ألف شخص، منذ اندلاع القتال في إبريل العام الحالي، كما حذرت من نحو 100 ألف شخص آخرين في المناطق الأمامية للقتال.

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