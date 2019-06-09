بالصور.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 09 يونيو 2019, 01:56 مساء
من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أوجلة. (بوابة الوسط)

انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بلدية أوجلة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد.

وقال مدير مكتب التعليم بأوجلة، السنوسي بن خاشن، لـ«بوابة الوسط» إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات بلغ 2228 طالبًا وطالبة بحسب مكتب التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التعليم أوجلة، دون تسجيل أي شكوى من الطلبة أو عراقيل أمام اللجان المشرفة على الامتحانات.

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وأكد السنوسي بن خاشن، مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي بالقطاع، «أننا اتخذنا كافة التجهيزات لقاعات الامتحانات وتشكيل كافة لجان الامتحانات من الأساتذة من أجل تهيئة الجو الملائم للطلبة ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم».

فيما أجرى محمد المشاطي، عضو المجلس التسييري بالبلدية، جولة على عدد من المدارس بقطاع تعليم أوجلة، وذلك للاطلاع على سير الامتحانات فيها، وسجّل إعجابه بعملية التنظيم السّلسة والمتبعة من قبل القطاع لسير الامتحانات بنجاح، بحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي للمجلس التسييري.

من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أوجلة. (بوابة الوسط)
من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أوجلة. (بوابة الوسط)
من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أوجلة. (بوابة الوسط)
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