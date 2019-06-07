مؤسسة النفط: استرجاع أنابيب الإنتاج بحقل بحر السلام وتوفير 23 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يونيو 2019, 11:45 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط (أرشيفية : الإنترنت)

نجحت شركة مليته للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في تنفيذ عملية اصطياد لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر CE02 المتواجد في بحر السلام أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان اليوم، أن تنفيذ هذه العملية استمرّ على مدار 24 يوما، من خلال فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، بالتنسيق مع عدد من الأخصّائيين الهندسيين وفرق الإدارة بكلّ من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أن هذه العملية الهندسية المعقّدة وفّرت على شركة مليته للنفط والغاز، مصاريف تغيير مسار البئر وحفر مقطع جانبي، والتي تقدّر بحوالي 23 مليون دولار.

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