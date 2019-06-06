بالصور.. طائرة إغاثة تغادر معيتيقة إلى غات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 06 يونيو 2019, 12:00 مساء
طائرة تابعة للخطوط الأفريقية لدى مغادرتها مطار معيتيقة إلى مدينة غات. (الوسط)

غادرت طائرة تابعة للخطوط الأفريقية مطار معيتيقة بطرابلس إلى غات اليوم الخميس ، محملة بمواد إغاثة برفقة طواقم طبية ومسعفين إثر السيول التي اجتاحت المدينة منذ 4 أيام.

وقال الدكتور محمد ساسي أحد المرافقين لقافلة الإغاثة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن الطائرة تحمل على متنها أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، يرافقها أيضًا متطوعون من عدد من منظمات المجتمع المدني بطرابلس.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أعلن أن قافلة المساعدات التي تم تجهيزها الأربعاء «تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية».

وأعلن المجلس الرئاسي في منشور رسمي اليوم أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات ..

من أعمال شحن المواد الغذائية إلى مدينة غات. (بوابة الوسط)
من أعمال شحن المواد الغذائية إلى مدينة غات. (بوابة الوسط)
من أعمال شحن المواد الغذائية إلى مدينة غات. (بوابة الوسط)
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