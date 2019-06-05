جهاز الإسعاف يوجه فرقه بالمناطق القريبة من غات لاحتواء أزمة السيول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 05:53 مساء
السيول الغزيرة تغرق مناطق غات جنوب غرب ليبيا. (وزارة الداخلية)

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز شكل غرفة عمليات مصغرة بمكتب إسعاف العوينات، ووجه كل فرق الإسعاف من المناطق القريبة من غات لاحتواء الأزمة التي تشهدها المدينة جراء السيول الغزيرة منذ الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، وصول قافلة إغاثة عاجلة محملة بمساعدات طبية إلى مدينة غات «المنكوبة» جراء السيولة التي اجتاحت المدينة يومي الإثنين والثلاثاء، وتسببت في وفاة شخصين ونزوح نحو ألف شخص.

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ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير إدارة الشؤون الطبية، الطاهر عبدالعزيز سليمان، قوله: «إن القافلة تضم 18 طبيبًا وأخصائيًّا ومسعفًا وفنيي مكافحة عدوى وعناصر تمريض وسائقين و3 سيارات إسعاف لمساعدة أهالي مدينة غات».

وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع غات، إن نحو 600 شخص جرى إيواؤهم في مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر من حي الشركة الصينية، بسبب السيول التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وحذر المجلس البلدي غات، من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، بعد يومين من السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء المدينة التي تشهد أوضاعا صعبة خلال اليام الثلاثة الأخيرة.

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