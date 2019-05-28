سرقة محطة وحدات التشغيل لخزان مياه الشرب بالزعفران في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 28 مايو 2019, 01:16 صباحا
آثار سرقة محطة وحدات التشغيل لخزان مياه الشرب بالزعفران في سرت, 27 مايو 2019

تعرضت محطة وحدات التشغيل لخزان مياه الشرب بمنطقة مياه الشرب بسرت، للعبث والسرقة من قبل خارجين على القانون.

وأوضح مصدر تابع لمكتب الخدمات بالشركة العامة للمياه بسرت لـ«بوابة الوسط»، أن المحطة التي توجد بها وحدات التشغيل، تم تهشيم الباب الرئيسي فيها، والعبث بمحتوياتها وسرقة الأسلاك والكوابل النحاسية والكوابل الكهربائية ومولد كهرباء وبطاريات الشحن للمحطة، مما أدى لوقف ضخ المياه لسكان منطقة الزعفران والمناطق المجاورة.

من جانبها علقت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بيان لها، بأن «القوى الرادعة بدون أي محاباة عند القبض على مثل هؤلاء المفسدين، هي الحل الوحيد للمحافظة على مدينتنا ومقدراتها من الخراب».

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