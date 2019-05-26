مصرف الجمهورية بأجدابيا يتهم إدارة الفروع في بنغازي بتأخير تفعيل بطاقات أرباب الأسر

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 26 مايو 2019, 06:09 مساء
مواطنون أمام فرع مصرف الجمهورية في أجدابيا ينتظرون الحصول على السيولة المالية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أرجع فرع مصرف الجمهورية في مدينة أجدابيا أسباب تأخر وعدم تفعيل البطاقات المصرفية الخاصة بأرباب الأسر إلى «عدم استجابة إدارة الفروع في مدينة بنغازي»، مؤكدا أنه طالب الإدارة بضرورة المساعدة في حل المشاكل العالقة في أسرع وقت، حسب ما أفاد أحد المسؤولين بالفرع.

وقال مسؤول قسم البطاقات الإلكترونية بفرع مصرف الجمهورية في أجدابيا سفيان الزوي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن «موضوع البطاقات المصرفية الخاصة بأرباب الأسر وتفعيلها ومشاكل عدم السحب وضعنا في موقف محرج أمام عملاء فرع المصرف من الأهالي الذين يعانون من تدني الخدمات في كل مرفق ومصلحة حكومية بالمدينة».

وأضاف الزوي أن أغلب مشاكل البطاقات المصرفية تتعلق بـ«تفعيل البطاقة أوخطأ نتيجة سوء استعمال أو إدخال الرقم السري»، مبينًا أن دورهم في المصرف «تسهيل وحل تلك المشاكل لكي يستفيد المواطن البسيط من الخدمة ويحل مشاكله ويسدد التزاماته التي يعاني منها في حياته اليومية».

وأوضح سفيان أن الإشكال القائم سببه أن «الإجراءات لا تتم إلا عن طريق إدارة الفروع في مدينة بنغازي بعد إحالة المشكلة إليها لكن الإدارة تقدم وعودا قد تراوح من يوم إلى ثلاثة أيام ونحن بناء على هذا نحدد موعد حل المكل لعملاء المصرف في أجدابيا بناء على وعود إدارة الفروع في بنغازي».

وذكر الزوي أن عملاء المصرف الذين يضطرون للذهاب إلى إدارة الفروع في بنغازي لحل مشكلة البطاقات الخاصة بهم «تبلغهم الإدارة أن سبب التأخير هو أن إدارة فرع أجدابيا لم ترسل لهم شيئا بالرغم من أننا نرسل لهم كل ما يتعلق بالبطاقات عن طريق الفايبر أوالفاكس أوالبريد».

وأضاف الزوي أن إدارة فرع أجدابيا تتصل بإدارة الفروع في بنغازي لكن لا تتلقى إجابة كما تخاطب الإدارة عن طريق الفاكس والفايبر لكن دون رد منهم ما يضطر إدارة فرع أجدابيا إلى مراسلتهم عن طريق البريد.

وأكد الزوي أن «إدارة الفروع في مدينة بنغازي غير مهتمين بمدينة أجدابيا مثل باقي المدن»، لافتًا إلى أن مواطنًا أخبره «أنه ذهب شخصيًا إلى إدارة الفروع وقالوا له لم يتواصل معنا أحد من مصرف الجمهورية فرع أجدابيا وهذا غير صحيح».

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