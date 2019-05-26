السوق الرسمية: الدولار ينخفض أمام الدينار.. والإسترليني واليورو يرتفعان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 02:19 مساء

انخفض سعر صرف العملة الأميركية مقابل الدينار بشكل طفيف في السوق الرسمية، اليوم الأحد، حيث سجل متوسط سعر الدولار 1.398 دينار، مقابل 1.402 دينار يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفعت العملة الأوروبية مقابل الدينار، إذ سجل اليورو 1.5672 دينار اليوم، مقابل 1.5644 دينار، الخميس الماضي، فيما ارتفعت العملة البريطانية ليسجل الجنيه الإسترليني 1.7786 دينار، مقابل 1.7739 دينار.

كما زاد سعر صرف الين الياباني إلى 1.28 دينار، مقابل 1.27 دينار، بينما تراجع اليوان الصيني إلى 0.2028 دينار، مقابل 0.203 دينار .

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية خلال الفترة نفسها، انخفض العملة السعودية بشكل هامشي أمام العملة الليبية ليسجل الريال 0.373 دينار مقابل 0.3741 دينار، و الدرهم الإماراتي 0.3809 دينار، مقابل 0.3819 دينار.

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