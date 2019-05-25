تشكيل لجنة طوارئ للتحقيق في حريق مصحة النفط بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 10:11 مساء
مقر مصحة النفط في طرابلس الذي تعرض للحريق. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إنها شكلت «لجنة طوارئ للتحقيق في حريق مصحَّة النفط بطرابلس، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية؛ لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الجمعة في مصحَّة النفط بمنطقة غرغور في طرابلس.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، أن الحريق «نشب بمخزن الأدوية التابع للمصحَّة عند الظهر تقريبًا بالتوقيت المحلي. وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين».

وأكدت المؤسسة أن الحريق «لم يسفر عن أية إصابات»، وأنها عقدت اجتماعًا طارئًا مع إدارة المصحَّة «لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى».

اقرأ أيضًا: صنع الله يصل مقر مصحة النفط في طرابلس لتقييم خسائر الحريق

وأشارت إلى أن الاجتماع أشرف عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الذي توجه على جناح السرعة إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار الحاصلة والاطمئنان على الموظفين.

وتقدم صنع الله بالشكر إلى رجال الإسعاف والإطفاء، وإلى هيئة السلامة الوطنية، إضافة إلى طاقم العمل بالمصحَّة، قائلاً: «إن المؤسسة الوطنية للنفط ممتنة لشجاعتكم في التعامل مع هذا الحادث وعزمكم على ضمان سلامة المرضى. وإن لجنة الطوارئ ستقوم بكشف الكيفية التي اندلع بها الحريق في أقرب وقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للحفاظ على صحة دماغك