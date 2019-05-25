تشكيل لجنة طوارئ للتحقيق في حريق مصحة النفط بطرابلس

مقر مصحة النفط في طرابلس الذي تعرض للحريق. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إنها شكلت «لجنة طوارئ للتحقيق في حريق مصحَّة النفط بطرابلس، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية؛ لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الجمعة في مصحَّة النفط بمنطقة غرغور في طرابلس.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، أن الحريق «نشب بمخزن الأدوية التابع للمصحَّة عند الظهر تقريبًا بالتوقيت المحلي. وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين».

وأكدت المؤسسة أن الحريق «لم يسفر عن أية إصابات»، وأنها عقدت اجتماعًا طارئًا مع إدارة المصحَّة «لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى».

اقرأ أيضًا: صنع الله يصل مقر مصحة النفط في طرابلس لتقييم خسائر الحريق

وأشارت إلى أن الاجتماع أشرف عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الذي توجه على جناح السرعة إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار الحاصلة والاطمئنان على الموظفين.

وتقدم صنع الله بالشكر إلى رجال الإسعاف والإطفاء، وإلى هيئة السلامة الوطنية، إضافة إلى طاقم العمل بالمصحَّة، قائلاً: «إن المؤسسة الوطنية للنفط ممتنة لشجاعتكم في التعامل مع هذا الحادث وعزمكم على ضمان سلامة المرضى. وإن لجنة الطوارئ ستقوم بكشف الكيفية التي اندلع بها الحريق في أقرب وقت».