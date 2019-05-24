صنع الله يصل مقر مصحة النفط في طرابلس لتقييم خسائر الحريق

رجال الإطفاء يخمدون حريقا شب بمصحة النفط في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى مقر مصحة النفط في طرابلس «لتقييم الأضرار الملحقة بالبنية التحتية والتأكد من سلامة الموظفين والمرضى» عقب الحريق الذي اندلع بمقر المصحة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن صنع الله «عقد اجتماع طارئ عقب حدوث حريق بالمصحة ظهر هذا اليوم». وأشارت إلى «أنّ المؤسسة على اتصال بالسلطات المعنية للتحقق من أسباب الحريق».

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن حريقا شب بمصحة النفط في طرابلس التابعة لها ظهر اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه «لم يتم الابلاغ عن أي إصابات إلى الآن».

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تقوم وإدارة المصحة التابعة لها بتنفيذ إجراءات الطوارئ لضمان سلامة المرضى والموظفين، مؤكدة أن رجال الإطفاء في الموقع يقومون بإطفاء الحريق.