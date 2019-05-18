«التجارة والتنمية» يعلن مواعيد توزيع السيولة في بنغازي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 01:27 مساء

أعلن مصرف التجارة والتنمية، اليوم السبت، عن توزيع السيولة النقدية في بنغازي عبر سيارة «المصرف المتحرك»، من خلال موقعين. 

وأوضح المصرف في بيان، أن معدل السحب سيكون 240 دينارا أسبوعياً، عن طريق خدمة المصرف النقال فقط وبدون عمولة، حسب شروط مصرف ليبيا المركزي.

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ولفت البيان إلي أن السحب يكون لصاحب أو صاحبة الحساب عبر التأكيد برقم الهاتف النقال فقط وبدون صكوك. وأوضح أن مواعيد الصرف في مدينة بنغازي كالتالي:

ـ مـيـدان سـوق الحـوت،(رجال و نساء)، من الساعة الثانية ظهرا إلى السادسة مساء.

ـ ساحة الكيش، (رجال و نساء)، من الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا.

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