لودريان: لا حل عسكري للأزمة الراهنة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 10:11 مساء

جدد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده للحلول السياسية في ليبيا، وأنه لا حل عسكري للأزمة الراهنة، مشيرًا إلى دعم بلاده خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.

وشدد لودريان خلال زيارته طرابلس ولقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مساء الإثنين على احترام اتفاق باريس التي جرى الاتفاق عليها مايو العام الماضي.

من جانبه أعرب السراج عن أمله أن تتوقف تدخلات بعض الدول السلبية، والتي تسببت في إطالة عمر الأزمة وتعقيدها.

وقال إن حل الأزمة في ليبيا لا يملكه أي طرف لوحده، بل من الضروري إشراك الليبيين كافة حتى نصل الى الاستقرار المنشود.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، ومدير الإدارة الأوروبية المكلف موسى الكيلاني.

وعن الجانب الفرنسي سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابيردوهيلين، ومستشار الوزير لشمال أفريقيا والشرق الأوسط أوليفي ديكو تيجنيس، ومدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية السيد جيروم بونافونت، ومستشار الرئيس السيد بول سولير.

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