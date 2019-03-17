السفير الإيطالي يطالب بخطة أمنية واضحة لضمان عمل الشركة المنفذة لـ«طريق البديل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 06:31 مساء
معتوق والسفير الإيطالي خلال لقائهما بوزارة المواصلات في طرابلس. (مكتب شؤون الإعلام)

طالب السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بوضع «خطة أمنية واضحة» لضمان عمل الشركة المنفذة للقطاع الأول من مشروع «طريق البديل» (الساحلي) الذي يمتد من أمساعد حتى المرج شرق البلاد، وفق ما نشره مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق ظهر اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس والذي جرى بحضور رئيس جهاز الطريق السريع (امساعد - رأس جدير) سامي الصادي.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إن الاجتماع خصص «لمناقشة آخر الترتيبات اللازمة بشأن بدء العمل في مشروع طريق البديل وخصوصاً القطاع الأول امساعد - المرج الذي تم التعاقد على تنفيذه مع شركة (سليني انبرجليو) الإيطالية».

وأضاف مكتب شؤون الإعلام أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة يضم كافة الأطراف المعنية بتوفير الحماية والتأمين اللازم للشركة في المسار المذكور»، مشيرا إلى أن السفير الإيطالي «أكد على ضرورة وجود خطة أمنية واضحة لضمان عمل الشركة دون معوقات».

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