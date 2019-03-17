استقالة رئيس اللجنة المركزية للتعويضات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 17 مارس 2019, 12:02 مساء
علي الأسود خلال تقديم استقالته. (بوابة الوسط)

قدم رئيس اللجنة الفرعية المركزية للتعويضات عن المنقولات والمفقودات خلال حرب تحرير العام 2011 بسرت، علي الأسود، استقالته إلى رئيس المجلس البلدي مختار المعداني أمس السبت.

ومن المقرر عرض الاستقالة على المجلس في اجتماعه وفقًا للائحة؛ لأنه مكلف فيما سبق من المجلس المحلي وقراره بناء على موافقة مجلس الوزراء، واللجنة العليا للتعويضات عن المنقولات والمفقودات في ليبيا.

وقال الأسود، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن تقديم الأسود استقالته جاء نظرًا لعدم مواصلة عمل اللجنة المكلف بها، لظروف صحية وعدم رغبته لأنه قدم عملًا للجنة منذ تكليفه في العام 2014، وكان أيضًا نائبًا لرئيس المجلس المحلي سرت لمدة عامين، وتعرض خلالها لمحاولة اغتيال العام 2015، بعد أن أُطلق نار على سيارته، واستولى تنظيم «داعش» على سيارته بقوة السلاح.

وتسلمت اللجنة الفرعية المركزية للمفقودات والمنقولات بسرت 28 ألف ملف من المواطنين، ممن فقدوا منقولاتهم من ذهب وسيارات وآثات ومبالغ مالية وغنام وماشية، ومواد كهربائية ومنزلية العام 2011.

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