وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تدين الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلاندا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلين الأبرياء.

وأعربت الخارجية الليبية في بيان الجمعة عن «خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».

وشددت الخارجية الليبية على «ضرورة تكاثف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وجميع أشكال التطرف».

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وأكدت الخارجية الليبية على «موقف حكومة الوفاق الوطني الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب».