وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تدين الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 15 مارس 2019, 09:21 مساء

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلاندا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلين الأبرياء.

وأعربت الخارجية الليبية في بيان الجمعة عن «خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».

وشددت الخارجية الليبية على «ضرورة تكاثف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وجميع أشكال التطرف».

ارتفاع عدد قتلى هجوم نيوزيلندا إلى 49 شخصًا.. ورئيسة الوزراء: أحد أحلك أيامنا

وأكدت الخارجية الليبية على «موقف حكومة الوفاق الوطني الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الأطفال السعداء عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة