نجاة عائلة اصطدمت سيارتها بإحدى الإبل الطليقة بالطريق السريع غرب البريقة

سيارة العائلة في موقع الحادث على الطريق السريع بمرسى البريقة. (الإنترنت)

نجت عائلة مكونة من أب وزوجته وطفلتهما من حادث سير جراء اصطدام سيارتهما بإحدى الإبل الطليقة على الطريق السريع غرب منطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) اليوم الأربعاء.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي الرائد الصالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» إن السيارة يقودها المواطن محمد فتحي عبدالرحيم علي الصداعي الفرجاني (33 عامًا) أحد سكان مدينة سرت وكانت برفقته زوجته وطفلتهما.

وأوضح المقريف أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة وعائلته بجروح بليغة وجرى نقلهم إلى مستشفى البريقة العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، قبل تحويلهم بعد ذلك إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي لاستكمال العلاج اللازم لهما.

وجدد المقريف مناشدته لأصحاب الإبل الطليقة التي ترعى بمفردها بدون من يراقبها إلى إبعادها عن الطريق السريع الرابط بين مدينتي أجدابيا والبريقة وعدم تركها بمفردها حفاظًا على أرواح وسلامة سائقي السيارات.

وطالب رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة الرائد الصالحين المقريف، الجهات المسؤولة بالدولة سرعة إنجاز الطريق المزدوج ما بين مدينتي أجدابيا والبريقة كونها تعد من أخطر الطرق التي تحصد أرواح المواطنين والمقيمين المستخدمين لهذه الطريق منذ سنوات طويلة.