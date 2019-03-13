نجاة عائلة اصطدمت سيارتها بإحدى الإبل الطليقة بالطريق السريع غرب البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 13 مارس 2019, 07:06 مساء
سيارة العائلة في موقع الحادث على الطريق السريع بمرسى البريقة. (الإنترنت)

نجت عائلة مكونة من أب وزوجته وطفلتهما من حادث سير جراء اصطدام سيارتهما بإحدى الإبل الطليقة على الطريق السريع غرب منطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) اليوم الأربعاء.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي الرائد الصالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» إن السيارة يقودها المواطن محمد فتحي عبدالرحيم علي الصداعي الفرجاني (33 عامًا) أحد سكان مدينة سرت وكانت برفقته زوجته وطفلتهما.

وأوضح المقريف أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة وعائلته بجروح بليغة وجرى نقلهم إلى مستشفى البريقة العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، قبل تحويلهم بعد ذلك إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي لاستكمال العلاج اللازم لهما.

وجدد المقريف مناشدته لأصحاب الإبل الطليقة التي ترعى بمفردها بدون من يراقبها إلى إبعادها عن الطريق السريع الرابط بين مدينتي أجدابيا والبريقة وعدم تركها بمفردها حفاظًا على أرواح وسلامة سائقي السيارات.

وطالب رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة الرائد الصالحين المقريف، الجهات المسؤولة بالدولة سرعة إنجاز الطريق المزدوج ما بين مدينتي أجدابيا والبريقة كونها تعد من أخطر الطرق التي تحصد أرواح المواطنين والمقيمين المستخدمين لهذه الطريق منذ سنوات طويلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا