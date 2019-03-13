وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 13 مارس 2019, 05:42 مساء
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية. (صفحة بلدية زوارة)

شهدت مدينة زوارة غرب البلاد، اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية، كما باشرت الشركة المكلفة بأعمال التنفيذ عملية البناء التي من المقرر أن تستغرق 90 يوما بحسب ما نشرته بلدية زوارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال عميد بلدية زوراة حافظ بن ساسي لـ«بوابة الوسط» إن مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية سيقوم «بالدراسات والأبحاث فيما يتعلق بالتاريخ والثقافة واللغة الأمازيغية وإعداد المناهج التعليمية لجميع المستويات الدراسية في اللغة الأمازيغية».

ونوه بن ساسي إلى أن «اللغة الأمازيغية تدرس حاليا بمدارس التعليم الأساسي وتم فتح قسم لها بكلية التربية بزوارة»، مؤكدا أن مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية «تم اعتماده بقرار من المجلس الرئاسي».

حضر الحفل الذي أقيم بالمناسبة مدير مكتب الدرسات الأمازيغية أنور بسكال وعضو المجلس البلدي ووكيل الديوان ومدير شركة الريان المعمارية المنفذة ومدير مكتب الخدمات المالية هشام عنانة ومدير ديوان المحاسبة زوارة نوري زراقة وعضو الديوان فتحي جنقر ومدير الرقابة الإدارية صبحي أبوعجاجة ومدير مكتب التعليم زوارة سالم التلوع ومدير مكتب الإسكان والمرافق نبيل معمر.

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