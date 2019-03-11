حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (11 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار اليوم الإثنين على مناطق غرب البلاد.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز إلى تقلبات جوية متوقعة غدًا الثلاثاء مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وتشمل مناطق شمال شرق البلاد من مساء الغد .

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: مغيم مع فرصة هطول أمطار اليوم على مناطق متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وقد تكون جيدة على مناطق الجبل الغربى.

الرياح: شماليه شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون اليوم جنوبية شرقية على سرت وأبونجيم، وتتحول غدًا إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل إلى (60 كلم /ساعة) على المناطق الساحلية.

درجات الحرارةالقصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية على سرت وأبونجيم، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

الطقس: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا الثلاثاء على أغلب مناطق البلاد مع فرصة هطول أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة تتحول من ظهر غد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء غد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس: مغيم مع هطول أمطار متفرقة اليوم على أغلب المناطق، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا مما قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، تتحول غدًا إلى شمالية فشمالية غربية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا غدًا الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على السرير مع احتمال هطول أمطار خفيفة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والرمال أحيانًا، تتحول من مساء غد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على تازربو والسرير.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا، وتنخفض بعد غد الأربعاء.