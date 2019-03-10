عماري وعبدالجليل يبحثان آليات استكمال مشاريع المركبات الجامعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 04:47 مساء
لقاء عماري وعبدالجليل لبحث استكمال المركبات الجامعية. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع كل من المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، ووكيل الوزارة عادل جمعة، ورئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيته، وعدد من المختصين بالوزارة آليات استكمال مشاريع المركبات الجامعية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جرى خلاله «التأكيد على استكمال المشاريع قبل بداية العام الدراسي 2019 - 2020، نظراً لأهميتها في سير العملية التعليمية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام عضو المجلس الرئاسي محمد عماري بوزارة التعليم والجهات التابعة لها والعمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملها.

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