العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر

صدر، اليوم الخميس، العدد 172 من جريدة «الوسط» حيث ركز الملف الرئيسي على تداعيات وردود ألأفعال الدولية والإقليمية والمحلية حول لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر حيث تباينت ردود فعل ومواقف المراقبين والسياسيين حيال نتائج لقاء أبوظبي الذي اعتبر خطوة لكسر الجمود السياسي الحالي، وتركز الجدل حول طبيعة مخرجات الاجتماع، فالبعض سمّاها اتفاقًا غير مكتوب، واعتبرها آخرون «صفقة»، قبل أن يخرج رئيس المجلس الرئاسي خلال لقاء مع عمداء البلديات ليوضح أن ما جرى كان توافقًا على ثلاث نقاط رئيسية.

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كما تسلط الجريدة الضوء على ميراث معمر القذافي الذي يطارد الكثير من الساسة والقادة في أنحاء العالم، فبعد قضية تمويل القذافي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، فضيحة فساد قد تكلفه منصبه في الانتخابات القادمة، وتتعلق بتورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد القذافي.

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تنشر الصفحات الاقتصادية تقريرًا نقلًا عن مصادر مصرفية ودبلوماسية تتحدث عن أن الحكومة الموقتة باعت سندات بقيمة تزيد على 23 مليار دولار لتمويل دفع الرواتب، متجاوزة البنك المركزي في طرابلس، «ما قد يخلق ثقباً ماليّاً أسود» في حالة توحيد المؤسسات المالية، على حد وصف المصادر نفسها.

كما أبرزت «الوسط» في تقرير آخر، استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً، وذلك بعد رفع القوة القاهرة عن الحقل، وتحت عنوان «المنطقة الخضراء تعيد الشرارة إلى الناتج المحلي»، قال التقرير إن القرار جاء بعد إصرار المؤسسة الوطنية للنفط على عدم الشروع في هذه الخطوة إلا بعد خروج المجموعات المسلحة، بعدما أغلقته مجموعة مسلّحة طيلة ثلاثة أشهر.

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الصفحة الثقافية تنشر حوارًا مع الفنان علاء الأوجلي الذي تلقى دعوة لحضور مهرجان أريانة الدولي للطفل، في دورته التاسعة في تونس، وذلك للمشاركة بمسرحية «حمل الجماعة ريش»، والذي ينطلق منتصف مارس، وقال الأوجلي لـ«الوسط»، «تلقيت الدعوة للمشاركة في المهرجان بهذه المسرحية وهي من تأليف محمد الصهبي وإخراج الأوجلي وتمثيل علي الأوجلي ومراد العرفي، والمسرحية تتحدث عن احترام الجار والمحافظة على نظافة المدينة ورمي القمامة بطريقة حضارية».

كما أبرزت الصفحة حملة «هيا نقرأ» بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي، بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي بوزارة التعليم بالحكومة الليبية الموقتة حيث قال عبدالسلام الطيرة، المستشار الفني لمكتب الثقافة والإعلام، وهي تستهدف طلبة التعليم الأساسي والثانوي، لحثهم على القراءة.

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في صفحة الفن يستعد الكاتب والمخرج جمال الفريخ لتصوير عمل مرئي بعنوان «رسائل»، ويشارك فيه عديد الفنانين من مدينة طبرق، وقال الفريخ لـ«الوسط»، «(رسائل) هو عمل مرئي خفيف مكون من 15 حلقة، بواقع ربع ساعة لكل حلقة، وهي منفصلة، إذ تحمل كل واحدة منها حكاية تدور حول الزمن الحاضرأو الماضي»، كما يهدف العمل في إرسال بعض الرسائل، وكذلك إظهار الأماكن السياحية الجميلة بالمنطقة، التي ربما لم يتعرف عليها كثير من أبناء الوطن وخارجه حتى اليوم.

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في الرياضة ركزت الجريدة على أزمة حارس المنتخب محمد نشنوش حيث أوضح مدرب حراس مرمى المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، محمد البوسيفي، أن غياب الحارس الدولي محمد نشنوش عن المعسكر الأخير في تونس كان لأسباب خاصة، وهذا لا يعني استبعاده من المواجهة المقبلة أمام جنوب أفريقيا المصيرية يوم 24 مارس الجاري، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بمصر في يونيو المقبل.