افتتاح أقسام طبية جديدة بمستشفى ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 03 مارس 2019, 11:30 مساء

قال مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد، اليوم الأحد، إن إدارة مستشفى ترهونة التعليمي افتتحت عدة أقسام طبية جديدة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي المدينة.

وذكر سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الأقسام الطبية التي جرى استحداثها بمستشفى ترهونة التعليمي هي أقسام: الأوردة والشرايين، الأعصاب، الجلدية، وعيادة القلب، وبعض العيادات الأخرى.

وأوضح سعيد أن المستشفى بأقسامه الجديدة سيقدم خدمات صحية متميزة لأهالي مدينة ترهونة وبعض المدن القريبة منها، مشيرا إلى أن تطوير المستشفى يصب في صالح تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمرضى.

وأشار مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة إلى أن المستشفى لا يزال يعاني نقصا في العناصر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى نقص بعض الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها العمل بالمستشفى.

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