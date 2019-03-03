باشاغا يؤكد نجاح الأجهزة الأمنية «في إفشال المشروع الإرهابي» داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 08:47 مساء
باشاغا خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس. (وزارة الداخلية)

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا نجاح الأجهزة الأمنية «في إفشال المشروع الإرهابي في ليبيا، بالقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة للبوابات الأمنية ومؤسسات الدولية والسيادية» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك في كلمة ألقاها باشاغا اليوم الأحد خلال مشاركته في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بالعاصمة التونسية.

وأكد باشاغا في كلمته «أنه منذ استلامه لحقيبة وزارة الداخلية قد عمل على تطوير العمل الأمني مهنياً وعلمياً وذلك بالمباشرة في إعادة هيكلة الوزارة ومحاربة الفساد ودعم المرأة وحقوق الإنسان والبدء في برامج تدريب بهدف تعزيز وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية».

وقالت وزارة الداخلية إن اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس ناقش عدة قضايا تتعلق بالأمن القومي العربي المشترك، والخطة المرحلية الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والحماية المدنية (الدفاع المدني). وغير ذلك من التقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2018.

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