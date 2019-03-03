المشري يلتقي وزير الخارجية القطري في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 06:55 مساء
لقاء المشري مع وزير الخارجية القطري. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأحد، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة في مستهل زيارة رسمية إلى دولة قطر تستمر يومين، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري بحث مع وزير الخارجية القطري «العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات المحلية والدولية».

وأشارت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في تغريدة نشرتها على حسابها على موقع «تويتر» إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وصل إلى الدوحة، فجر اليوم في زيارة رسمية للبلاد.

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