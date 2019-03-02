السوق الموازية: العملات الدولية تتراجع أمام الدينار الليبي

افتتحت العملات الدولية تعاملاتها الأسبوع على تراجع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، إذ تراوح سعر صرف الدولار بين 4.18 دينار و4.19 دينار، مقابل 4.22 دينار أول من أمس الخميس.

كما هبطت العملة البريطانية اليوم السبت، ليسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 5.39 دينار، مقابل 5.48 دينار آخر سعر سجله نهاية الأسبوع، وبفارق تسعة قروش.

كذلك انخفضت العملة الأوروبية الموحدة، ليسجل سعر صرف اليورو 4.79 دينار، مقابل 4.84 دينار الخميس. وأيضا الليرة التركية التي سجلت 0.78 دينار مقابل 0.80 دينار، والعملة التونسية التي تراجعت إلى 1.34 دينار مقابل 1.35 دينار.