المسماري: نحيي باسم المشير حفتر «مكافحة الإرهاب» بمصراتة لقيامهم بالقبض على الإرهابي البرغثي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 11:14 مساء

نقل الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تحيات المشير خليفة حفتر إلى جهاز مكافحة الإرهاب بمصراتة لـ«قيامهم بالقبض على الإرهابي أيمن فرج بوعمود البرغثي المكنى بالمقداد».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، الأربعاء، إن «البرغثي من أكبر الإرهابيين وله سجل إرهابي إجرامي»، مشيرًا إلى أن ما قام به جهاز مكافحة الإرهاب في مصراتة يدل على أن «الوطن متماسك ومترابط والجميع في خندق واحد ضد الإرهاب والجريمة».

ونفى اللواء أحمد المسماري، ما جاء في تقارير مجلس الأمن حول «قتال الجيش المعارضين السياسيين»، مؤكدًا أن «الجيش يقاتل الإرهابيين من تنظيم القاعدة في درنة».

كما عرض المسماري «وثيقة صادرة من المخابرات التونسية تؤكد قيام عبد الحكيم بلحاج بدفع أموال للإفراج عن القياديين في القاعدة حاتم الضبع وعماد اللواج في سجون تونس».

ولفت المسماري إلى أن «الجماعات الإرهابية استهدفت أرشيف الدولة الليبية في بنغازي ودرنة وطرابلس».

وحول العمليات العسكرية في الجنوب قال المسماري: «إن العمليات العسكرية والواجبات القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد»، مشيرًا إلى أنهم في «انتظار قرار القائد العام بإنهاء العلمليات العسكرية بالجنوب».

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